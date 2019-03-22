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На украинских дорогах станет больше радаров

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На украинских дорогах станет больше радаров
14:02 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины: С понедельника на украинских дорогах в 17 областях увеличится количество радаров.

С понедельника, 25 марта, в Украине дополнительно заработает 25 радаров в 17-ти областях. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины

Таким образом с понедельника на украинских трассах будет работать 75 приборов для измерения скорости. 

Новые радары появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. 

По информации патрульной полиции, благодаря радарам уже было составлено 83 тыс. протоколов о превышении скорости. 

Напомним, на пешеходном переходе Киева маршрутка сбила трех женщин.В результате наезда маршрутного такси возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве  пострадало три женщины, все трое госпитализированы

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Полиция, Радары, Скорость движения, Патрульная полиция.
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