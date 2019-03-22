На украинских дорогах станет больше радаров

Новости Украины: С понедельника на украинских дорогах в 17 областях увеличится количество радаров.

С понедельника, 25 марта, в Украине дополнительно заработает 25 радаров в 17-ти областях. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Таким образом с понедельника на украинских трассах будет работать 75 приборов для измерения скорости.

Новые радары появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

По информации патрульной полиции, благодаря радарам уже было составлено 83 тыс. протоколов о превышении скорости.

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