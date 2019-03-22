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Власти Кирилловки ввели о туристический сбор в курортный сезон

Власти Кирилловки ввели о туристический сбор в курортный сезон
15:57 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Власти курортного поселка Кирилловка, Запорожской области намерены ввести туристический сбор, в список вошли 254 налоговых агента.

Власти курортного поселка Кирилловка в Запорожской области создали список налоговых агентов, которых обязали оплачивать туристический сбор. 

На сайте поселкового совета сообщается, что в список вошли 254 налоговых агента, но в последствии этот список будет увеличиваться. По предварительной информации, по состоянию на 1 марта 2019 года плательщики перечислили в бюджет Кирилловки за второй квартал текущего года всего лишь 17 тысяч гривен.

Сообщается, что в список налоговых агентов добавили предпринимателей, предоставляющих услуги временного проживания, а также посредники, которые направляют отдыхающих в частные дома, квартиры и коттеджи и юридические лица.

Поселковый совет намерен создать специальную комиссию по выявлению неплательщиков в течение следующего квартала. Сообщается, что тех лиц, которые не уплачивает налоги, будет ждать административная и уголовная ответственность.

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Напомним, что Кирилловка является административным центром Кирилловского поселкового совета, в который, также входят село Лиманское и ликвидированные сёла Азовское и Степок. Кирилловка находится на полуострове, образованному двумя лиманами, Утлюкским и Молочным. Рядом расположена Федотова коса. По предварительным данным,  за лето Кирилловку и Азовское море посещают около 500 000 человек. К услугам отдыхающих в распоряжении более 400 баз отдыха, частных отелей, пансионатов и коттеджей, а также 18 детских оздоровительных учреждений.

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Запорожская область, Туристический сбор, Кирилловка, Налоговые агенты.
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