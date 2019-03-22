В Киеве "минировали" ТРЦ Магелан: полиция эвакуировала всех посетителей

Новости Украины: В Киеве эвакуировали людей из ТРЦ ”Магеллан” из-за сообщения о минировании.

Киевская полиция в пятницу вечером проверяла сообщение о минировании ТРЦ ”Магелан” и провела эвакуацию посетителей торгового центра.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

”Полиция Киева проверяет третье сообщение о минировании течение дня: в настоящее время проводится эвакуация из ТРЦ” Магелан”, - говорилось в сообщении.

В полиции попросили с пониманием относиться к работе правоохранителей во время проверки такой информации.

Позже стало известно, что сообщение о заминировании столичного ТРЦ ”Магеллан” оказалось ложным.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

”По состоянию на 20:50 осмотр помещения завершен. Сообщение оказалось ложным. Эвакуировали около 300 человек”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (ст. 259 Уголовного кодекса) предусмотрено до 6 лет лишения свободы, а если человек повторно совершает такое правонарушение - до 8 лет заключения.