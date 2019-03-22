Генпрокуратура вызывает бизнесмена Курченко на допрос

Новости Украины: Украинского бизнесмена Сергея Курченко вызывают в Генпрокуратуру для допроса.

Генеральная прокуратура Украины вызывает украинского бизнесмена, приближенного к беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, Сергея Курченко прибыть 26 марта на допрос в статусе подозреваемого в уголовном производстве о создании и обеспечении деятельности преступной организации.

Согласно повестке, опубликованной на сайте Генпрокуратуры С.Курченко, 1985 года рождения, должен явиться 26 марта 2019 года в 14:00 к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры по адресу: г.Киев, ул.Резницкая,13/15, для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве от 16 ноября 2016 года по ч.1 ст.255(создание преступной организации), ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) , ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательстве), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах) и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, Киевский апелляционный суд в четверг рассмотрел апелляционные жалобы защиты подозреваемого в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, отстраненного до 6 апреля от должности председателя Херсонского областного совета, и оставил их без удовлетворения.