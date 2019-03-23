В Киеве продемонстрировали сбитые на Донбассе российские беспилотники

Новости Украины: Сбитые беспилотники РФ, были показаны на заседании неформальной депутатской группы "Минская платформа".

На заседании неформальной депутатской группы "Минская платформа" в Верховной Раде Украины были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты российского производства, которые были сбиты в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

На заседании были продемонстрированы два образца БПЛА: "Орлан-10" с дальностью работы до 120 км в управляемом режиме и около 600 км в автономном режиме, и "Элерон-3СВ" - 25 км в управляемом режиме.

Как заявил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности и обороны Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, генерал Богдан Бондарь, беспилотник "Элерон-3СВ" был сбит в районе Новолуганского Донецкой области 28 февраля, когда он корректировал огонь. "Это разработки российского производства.

На вооружении бывшей советской армии таких образцов никогда не было. Соответственно, на вооружении и на обеспечении Вооруженных сил Украины также не было. Указанные образцы стоят на вооружении вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Бондарь. Как сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, сегодня беспилотники были продемонстрированы представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Она подчеркнула, что ожидает от них жесткой реакции в отношении российской стороны.