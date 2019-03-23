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Штаб ООС: оккупанты выпустили по позициям ВСУ около 90 мин

Штаб ООС: оккупанты выпустили по позициям ВСУ около 90 мин
08:02 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

Российские оккупационные войска за прошлые сутки шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, пять раз применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Схід" наших защитников обстреляли дважды - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – возле села Водяное; из снайперского оружия – в районе населенного пункта Новомихайловка", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Північ" оккупанты совершили четыре обстрела: дважды из минометов калибра 120 мм, а также из минометов 82-го калибра – возле села Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новозвановка; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле поселка Золотое-1.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 22 марта ответным огнем трех оккупантов было ликвидировано и пять получили ранения.

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С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

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Донбасс, Погибшие, Раненые, ООС.
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