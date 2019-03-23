Книголюбы оценят: в Одессе открыли памятник читателю (Видео)

Торжественная церемония открытия памятника читателю состоялась в пятницу, 22 марта, напротив здания Одесской национальной научной библиотеки, которая отмечает в этом году 190-летие от основания. Автор скульптурного памятника - художник Михаил Рева. "Идея создания этой скульптуры, символизирующей жажду познания, возникла во время моего пребывания на конференции в Сорбонне. Поэтому надпись на развернутой странице верхней из 37 книг, которые держит в руках читатель, говорит "Infinitum", что в переводе с латинского означает "бесконечность", - отметил Рева. По словам автора, цифровое издательство "Гутенберг" поддержало идею создания скульптуры в виде подарка научной библиотеке. "Раньше меценаты создавали эту библиотеку, передавая ей книги из личных коллекций, а мой подарок - скульптура к 190-летнему юбилею", - сказал Рева. Надпись на постаменте памятника "More Books, Less Fear" ("Больше книг, меньше страха") принадлежит директору издательства Владимиру Усову, который заявил во время церемонии, что считает его очень актуальным, поскольку "этот девиз подчеркивает ценность и роль знаний в нашей жизни". Гендиректор национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова выразила благодарность за подарок в виде памятника читателю и отметила, что авторы избрали чудесное место для установки скульптуры - рядом с входом в здание одной из старейших в Украине библиотек.