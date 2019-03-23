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В Киеве спасатели тушили "пожар" в ЦИК

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В Киеве спасатели тушили "пожар" в ЦИК
13:14 Сб, 23 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: www.dsns.gov.ua

Новости Украины: Работники объекта отработали порядок вызова пожарно-спасательных подразделений.

Столичные спасатели ликвидировали "пожар" в здании Центральной избирательной комиссии. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, столичные спасатели провели тактические учения в административном здании Киевской областной государственной администрации, где находится ЦИК.

"Целью учений является отработка порядка действий и взаимодействия при ликвидации чрезвычайной ситуации между пожарно-спасательными подразделениями и работниками объекта. Во время учений спасатели могли изучить оперативно-тактическую характеристику здания, где находится Центральная избирательная комиссия", - отметили в пресс-службе. Спасатели отработали привлечение сил и средств пожарно-спасательных подразделений по повышенному рангу пожара.

В свою очередь работники объекта отработали порядок вызова пожарно-спасательных подразделений. Также были отработаны первичные действия при возникновении чрезвычайной ситуации, эвакуации людей и применении первичных средств пожаротушения.

По тактическому замыслу, пожар возник на 2-м этаже в помещении пресс-центра. На пост наблюдения поступил сигнал срабатывания пожарной сигнализации. После подтверждения информации о возгорании постовой сразу позвонил в Службу спасения 101. Дежурная смена начала ликвидацию пожара еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

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По прибытии на место происшествия пожарные провели разведку, чтобы при необходимости эвакуировать людей и материальные ценности, и приступили к ликвидации пожара.

В учениях были задействованы 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 35 человек личного состава.

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Спасатели, ЦИК, Пожарные, ГСЧС.
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