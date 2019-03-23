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ДТП со стрельбой в центре Киева: полиция ищет водителя Maserati

ДТП со стрельбой в центре Киева: полиция ищет водителя Maserati
13:29 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В полиции утверждают, что водитель обстрелянной "КИА" - 27-летний киевлянин - не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы в центре Киева, которую из-за ДТП устроил один из водителей. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Инцидент произошел вечером 22 марта в Печерском районе столицы. Три автомобиля - "Мазератти", "Тойота" и "КИА" передвигались по Парковой дороге, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. Мужчины начали спор - и водитель "Мазератти" достал оружие и начал стрелять по "КИА". После этого злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что водитель обстрелянной "КИА" - 27-летний киевлянин - не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и эксперты-криминалисты. Правоохранители изъяли стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.

В самом центре столицы произошла стрельба, есть раненый

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления и задержания стрелка, сообщили в полиции.

Как сообщалось, ранее СМИ информировали, что пострадавшего водителя автомобиля "КИА", которого обстрелял владелец Maserati, госпитализировали.

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Киев, ДТП, Стрельба, Стрельба в Киеве, Стрельба в центре, ДТП со стрельбой.
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