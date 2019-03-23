Луценко опубликовал доказательства скупки голосов за "кандидата Ю" на Одесчине

Новости Украины: В Одесской области сотрудники полиции предотвратили попытку масштабного подкупа членов избирательной комиссии одним из кандидатов на пост президента Украины..

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил о предотвращении попытки подкупа в Одесской области членов избирательных комиссий одним из кандидатов на должность Президенты Украины.

О каком именно кандидате на пост главы государства идет речь Луценко не указал, написав лишь "на фоне заявлений кандидата Ю о вселенском подкупе властью - очередные уроки арифметики "черного нала" для ее всеукраинской сети депутата Д.".

Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган более детально рассказала, как правоохарнительным органам удалось разоблачить факты незаконной организации избирательного процесса и изъять 1,3 млн грн "черной налички".

Установлено, что сеть противоправной деятельности действовала на территории 5 районов Одесской области: Балтского, Подольского, Окнянского, Кодымского и Савранского. Отмечается, что "черная" касса находилась и функционировала в режимном помещении одного из отделений "ПриватБанка" города Подольск в служебном кабинете руководителя указанного отделения, которая с 2011 года занимает должность начальника структурного подразделения банка.

Правоохранителям удалось прекратить незаконную деятельность во время того, как дельцы занимались распределением 1 миллиона 300 тысяч гривень на будущее вознаграждение за такие действия подконтрольным членам комиссий и наблюдателям.

Данная так называемая "сеть" занималась подкупом представителей избирательных комиссий, которые должны были гарантировать голосование за кандидата на выборах Президента Украины. По предварительной информации, в зависимости от размера избирательного участка представителям комиссий планировали платить 2-3 тыс. грн.

При проведении обысков сотрудникам полиции удалось изъять списки с личными данными избирателей, сведениями о возможном расположении к кандидатам на выборах, записи с распределением денег между волонтерами и представителями избирательных комиссий, а также иную важную документацию.

Сарган также добавила, что была зафиксирована схема контроля за голосованием через подконтрольных лиц. По данному факту проводится расследование согласно статье 157 части 3 и статье 160 части 4 Уголовного Кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция проводит расследование по факту пропажи печати на окружном избирательном участке в Святошинском районе. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к исчезновению печати.