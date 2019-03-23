Представителей Нацкорпуса пустили в Администрацию Президента

Новости Украины: Около 15 участников акции против хищений в ОПК допустили в Администрацию президента, чтобы они могли передать свои требования.

Около 15 участников акции против хищений в оборонно-промышленном комплексе допустили в Администрацию президента, чтобы они могли передать свои требования.

Как передает корреспондент УНИАН, возле кордона полиции участников акции встретил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

После коротких переговоров с ним и представителем полиции диалога лидеру партии "Национальный корпус" Андрею Билецкому удалось договориться, чтобы небольшая делегация в составе ветеранов АТО и родителей погибших бойцов прошла в здание АП, чтобы передать требования к президенту относительно наказания виновных в хищении оборонного бюджета.

Сейчас все участники акции ждут, с чем вернется делегация.

Как сообщалось ранее, участники акции "Национального корпуса" против хищений в оборонном комплексе собрались на Майдане Незалежности и после митинга направились к Администрации президента.

Активисты "Нацкорпуса" и "Нацдружин" хотели еще раз передать свои требования: привлечь к уголовной ответственности фигурантов журналистского расследования о хищении оборонного бюджета - уже уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря и других.