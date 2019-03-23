Полиция Одессы задержала вора-карманника

Новости Украины: Иностранец в Одессе систематически обворовывал жителей и гостей города.

Полицейские Портофранковского отделения полиции в Одессе задержали иностранца, который на улицах города обворовывал людей, изымая из их карманов мобильные телефоны и кошельки с деньгами, передает пресс-служба Нацполиции в Одессе.

Согласно сообщению правоохранителей, в полицию был доставлен 36-летний гражданин соседнего государства, который совершил множество краж.

Злоумышленник задержан, правоохранители продолжают досудебное расследование, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Одессе при получении 30 тыс. грн взятки задержаны двое таможенников.