Корабль НАТО М653 Capricorne прибыл в Одессу

Новости Украины: В Одессу зашел уже второй корабль НАТО в 2019 году.

В Одесский порт на 16-й причал в субботу зашел корабль НАТО французской приписки М653 Capricorne, передает корреспондент.

Отмечается, что это уже второй корабль НАТО нечерноморской страны, который зашел в украинские порты в 2019 году.

Ранее 25 февраля в морской порт Одессы заходил американский эсминец DDG75 Donald Cook.

Корабль М653 Capricorne, вошедший в акваторию Черного моря 21 марта, выполняет миссию поддержки двухстороннего сотрудничества в военно-морской сфере. Отмечается, что французский корабль пробудет в Украине до 26 марта и совершит учения с кораблями ВМСУ в рамках программы PASSEX.

Capricorne уже ходил водами Черного моря в 2006 году. Тогда он базировался в болгарской Варне, проведя учения в составе кораблей США, Испании, Германии, Греции и Израиля.

Под управление ВМС Франции минный охотник Capricorne вошел в августе 1987.