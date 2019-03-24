На Львовщине учитель избил ученика

Новости Украины: В Львовской области 78-летний преподаватель математики избил ученика.

В райцентре Мостисская на Львовщине полиция расследует обстоятельства причинения пятикласснику телесных повреждений учителем. Об этом сообщает полиция Львовской области.

"22 марта в Мостисское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставили 11-летнего местного мальчика, ученика пятого класса одной из школ города Мостисская, у которого была диагностирована "ушиб передней брюшной стенки ". - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские предварительно установили, что телесные повреждения школьнику причинил учитель математики, 78-летний местный житель во время перерыва.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, информирует полиция.

В то же время издание Zaxid.net со ссылкой на рассказы родителей пишет, что этот учитель, преподающий математику и изобразительное искусство, часто оскорбляет учеников, дает им пинков, и родители уже давно обращались в администрацию школы с просьбой заменить учителя.