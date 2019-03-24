В Днепропетровской области огнем уничтожено закусочную

Новости Украины: В Никополе, днепропетровской области накануне вечером. 23 марта, произошел пожар в закусочной, огонь уничтожил мебель и оборудование внутри, а также здание.

В Никополе Днепропетровской области произошло возгорание в закусочной. На момент возникновения пожара заведение не работало. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, сообщение о возгорании поступило к спасателям 23 марта в 23:17.

"По прибытию к месту происшествия, спасателями установлено, что возгорание возникло внутри одноэтажного отдельно стоящего здания закусочной. На момент возникновения пожара заведение не работало. Огнем уничтожено металлопластиковые конструкции здания, мебель и оборудование внутри на общей площади 100 кв", - говорится в сообщении.

В 23:40 огонь удалось локализовать, а 1:30 - полностью ликвидировать. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

"К тушению возгорания привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - отметили спасатели.

Напомним, во время пожара в общежитии во Львове пожарные спасли 40 человек и эвакуировали 30 человек. Пожар вызвал задымление в коридоре общежития. Чтобы гарантировать безопасность людей, спасатели провели эвакуацию. 40 человек спасатели вывели, используя кислородные маски, еще 30 человек эвакуировали, и 430 жителей вышли на улицу самостоятельно. Через плотное задымление помещений пожарным пришлось ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания в составе семи звеньев газодымозащитной службы.