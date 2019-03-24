В Луганской области возобновился пропуск через КПВВ "Золотое"

Новости Украины: С 7 утра воскресенья, 24 марта, в Луганской области возобновился пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое".

Украина возобновила пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое" в Луганской области. Об этом сообщает в воскресенье Государственная пограничная служба.

"По решению командующего Объединенных сил пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое" с 07:00 24 марта 2019 года восстановлен. Пограничники и другие правоохранители из состава Объединенных сил готовы к осуществлению пропускных операций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пока ни один гражданин и транспортное средство через КПВВ "Золотое" не проследовали.

Ранее сообщалось, что представители оккупированных районов Луганской области (ОРЛО) отказались предоставить гарантии безопасности, что делает невозможным открытие контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Золотое". С целью улучшения гуманитарной ситуации в регионе украинской стороной спланировано проведение мероприятий, направленных на открытие и ввод в эксплуатацию КПВВ "Золотое". В связи с этим, украинская сторона подготовила все соответствующие документы и прошла необходимые процедуры по строительству, оборудованию и подготовке к открытию данного объекта.