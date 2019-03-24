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В Днепре от употреблении "боярышника" умер парень, еще одного госпитализировали

В Днепре от употреблении "боярышника" умер парень, еще одного госпитализировали
12:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: dp.informator.ua

Новости Украины: В Днепре 23 марта прямо на улице было найдено мертвое тело мужчины на вид около 25 лет, еще одного пострадавшего после употребления боярышника забрала скорая.

На проспекте Гагарина в Днепре при распитии настойки боярышника прямо на улице скончался молодой мужчина. Его собутыльника в неадекватном состоянии увезла скорая. Как сообщает «Информатор», патрульные обнаружили подозрительных мужчин около десяти вечера 23 марта.

Один из них громко кричал, а второй оказался мертв. На вид скончавшемуся мужчине было около 25 лет.

Товарищ мертвого мужчины впал в панику и отталкивал медиков, которые пытались оказать ему помощь. Позже он рассказал, что вместе с погибшим они пили настойку боярышника. Мужчину решили госпитализировать.

Отмечается, что вокруг места происшествия валяется много пустых флакончиков из-под настойки.

Напомним, в России в Иркутской области в 2016 году 33 человека умерли в результате отравления настойкой боярышника. Большинство потерпевших поступали в медучреждения, находясь  в состоянии комы. Медики информируют, что с момента употребления до появления симптомов отравления проходит от одного часа до 24 часов. Признаки появления симптомов отравления зависят от количества выпитой настойки и индивидуальных особенностей организма.

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Отравление, Днепр, Боярышник, Погиб молодой мужчина, Один доставлен в больницу.
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