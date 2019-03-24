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В Одессе BMW влетел в электроопору, от удара его разорвало на две части

В Одессе BMW влетел в электроопору, от удара его разорвало на две части
15:13 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: dumskaya.net

Новости Украины: В Одессе 23 марта вечером автомобиль BMW X6 столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Sonata, от удара BMW врезалось в электроопору, его разорвало пополам

Пресс-служба полиции в Одесской области сообщила, что в ночь на 24 марта на проспекте Шевченко в Одессе разбился автомобиль BMW X6. Отмечается, что в результате удара автомобиль разорвало на две части.

Установлено, что водитель BMW, двигаясь в направлении проспекта Гагарина, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Sonata. После этого он врезался в опору линии электропередач.

По предварительной информации, в результате ДТП 33-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. 22-летний водитель был госпитализирован в реанимацию, где впоследствии скончался.

По данному факту открыто уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения. Как рассказали очевидцы, в результате сильного удара BMW, который передвигался, как предполагается, на значительной скорости, загорелся и его "буквально разорвало на части". Кроме того, передняя часть иномарки сгорела, обломки автомобиля разлетелись на несколько десятков метров. Значительные повреждения получила электрическая опора, которую от обрушения удержало рядом стоящее дерево.

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По информации одесского издания "Думская",  за рулем BMW, разбившегося на проспекте Шевченко, предположительно мог быть Шамиль Гаджиев - сын предпринимателя Газанфара Гаджиева и брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева.

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Столкновение, ДТП в Одессе, Погиб водитель, Автомобиль врезался в электроопору, Автомобиль разорвало пополам, Погибла пассажирка.
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