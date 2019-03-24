В Одессе BMW влетел в электроопору, от удара его разорвало на две части

Новости Украины: В Одессе 23 марта вечером автомобиль BMW X6 столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Sonata, от удара BMW врезалось в электроопору, его разорвало пополам

Пресс-служба полиции в Одесской области сообщила, что в ночь на 24 марта на проспекте Шевченко в Одессе разбился автомобиль BMW X6. Отмечается, что в результате удара автомобиль разорвало на две части.

Установлено, что водитель BMW, двигаясь в направлении проспекта Гагарина, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Sonata. После этого он врезался в опору линии электропередач.

По предварительной информации, в результате ДТП 33-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. 22-летний водитель был госпитализирован в реанимацию, где впоследствии скончался.

По данному факту открыто уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения. Как рассказали очевидцы, в результате сильного удара BMW, который передвигался, как предполагается, на значительной скорости, загорелся и его "буквально разорвало на части". Кроме того, передняя часть иномарки сгорела, обломки автомобиля разлетелись на несколько десятков метров. Значительные повреждения получила электрическая опора, которую от обрушения удержало рядом стоящее дерево.

По информации одесского издания "Думская", за рулем BMW, разбившегося на проспекте Шевченко, предположительно мог быть Шамиль Гаджиев - сын предпринимателя Газанфара Гаджиева и брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева.