На Одесщине неизвестные прикрепили гранату к воротам жилого дома

Новости Украины: Одесские полицейские обезвредили гранату прикрепленную к воротам частного дома.

В Одесской области неизвестные прикрепили боевую гранату к воротам частного жилого дома. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня гранату на воротах своего частного дома обнаружил житель одного из сел Килийского района.Об этом мужчина сразу же сообщил в полицию.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и взрывотехники. "Согласно заключению специалистов, к воротам прикреплена боевая граната Ф1", - говорится в сообщении. По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, на территории дипломатического представительства Великобритании в Белграде нашли гранату. Как сообщил в четверг сербский телеканал РTС, гранату нашли рабочие, это случилось около 16:00 по местному времени. На место отправили противодиверсионное подразделение МВД Сербии и скорую.