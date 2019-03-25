Чудесное спасение: Днепре собака нашла женщину, просидевшую 2 дня в люке (Видео)

В Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток. Как сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области, 24-го марта в 16:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что женщина упала в колодец на улице Баженова Шевченковского района города Днепр. По прибытию к месту вызова спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки достали женщину, гражданку 1952 года рождения из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи. В то же время, по данным местного издания Nikopolnews, женщина пропала еще 22 марта в разгар рабочего дня. "Она просто ушла на обед и не вернулась. И нашли ее только через два дня. Отыскать женщину помогла собака по имени Спарки. Пострадавшая была в сознании, хотя просидела в капкане более двух суток", - говорится в сообщении.