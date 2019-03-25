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В Донецкой области боевики обстреляли две школы

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В Донецкой области боевики обстреляли две школы
15:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинская сторона СЦКК заявляет, что оккупанты в Донецкой области обстреляли две школы.

Вооруженные формирования РФ в очередной раз пренебрегли нормами гуманитарного права и обстреляли школу в Петровском районе города Донецка и в населенном пункте Гольмовский.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

“По данным отчета СММ ОБСЕ от 23 марта 2019 года, в микрорайоне Трудовские Петровского района города Донецка на ул. Самарской, 1 представителями Миссии зафиксировано повреждение здания школы. Это – 15-сантиметровая пробоина на высоте 30 см от земли. По оценке патруля ОБСЕ, повреждения нанесены огнем из крупнокалиберного пулемета”, - говорится в сообщении.

Как отметили сотрудникам миссии работники школы, обстрел состоялся 21 марта утром, когда ученики уже находились в школе. Вместе с тем, они отказались ответить на любые вопросы без разрешения представителей оккупационной власти.

“Указанная схема свидетельствует, что Вооруженные силы Украины никоим образом не могут быть причастны к повреждению школы из тех причин, что расстояние до ближайших позиций украинских военных составляет не менее 3450 метров, что является недостижимой для стрельбы из пулемета, а также и то, что школа находится внутри жилого квартала и со всех сторон окружена жилыми домами. Учитывая то, что повреждение находится на высоте 30 сантиметров от земли, пуля не смогла бы обойти все эти дома”, - сообщают в пресс-службе.

Еще один обстрел школы зафиксирован наблюдателями в населенном пункте Гольмовский, который находится на временно неподконтрольной украинскому правительству территории. Оккупационная власть запретила работникам школы впускать наблюдателей Миссии внутрь заведения для осмотра места повреждения и общаться по этому вопросу. Как отмечают наблюдатели, Вооруженные силы Украины не могут быть причастными к выстрелу по школе учитывая то, что расстояние до фактической линии сопротивления и соответственно нахождение ближайших позиции украинских военных составляет более 2200 м. Кроме того, здание школы находится внутри плотной жилой застройки многоэтажных домов, а профиль рельефа в направлении украинских позиций является закрытым, то есть создает препятствие для ведения огня из стрелкового оружия.

День в ООС: Противник дважды обстрелял позиции ВСУ

Приведенные выше факты свидетельствуют о провокационном характере действий российско-оккупационных войск, которые пытаются таким образом дискредитировать ВСУ и прикрыть свои преступления против мирного населения, отмечают в штабе ООС.

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Донецкая область, Обстрел, Донбасс, СЦКК, ООС.
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