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В Украину не пустили двух российских актеров: названа причина

В Украину не пустили двух российских актеров: названа причина
15:28 Сегодня Телеграф dpsu.gov.ua Фото: ГПСУ

Новости Украины: 24 марта пограничники не пропустили в Украину двух российских актеров, которые ранее незаконно посещали Крым.

Государственная пограничная служба Украины не пропустила на территорию страны двух российских актеров театра и кино, которые ранее незаконно посещали оккупированный Крым, им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины, граждане России были не пропущены в Украину накануне в воскресенье, 24 марта.

"Один из них выявлен в аэропорту "Борисполь". Иностранец прилетел рейсом из Минска. Выяснилось, что он незаконного ездил во временно оккупированный Крым", - сказано в сообщении.

Другой российский актер, также в нарушение украинского законодательства находился в Крыму, прилетел в Украину через аэропорт Одессы. Он планировал принять участие в съемках сериала.

"За нарушение закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" гражданам России отказано в пропуске и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - сказано в сообщении

Вместе с тем в Госпогранслужбе не сообщают, о каких именно актерах идет речь.

По данным источников "Украинской правды", речь идет о Владимире Селезневеи Ольге Филипповой. 

По информации пограничников, с начала текущего года запрет въезда в Украину получили 35 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства.

ГПСУ: На линии российско-украинской границы усилены меры безопасности

Госпогранслужба напоминает, что всего с начала 2019 года зафиксировано более 1 тыс. фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда на временно оккупированные территории. В прошлом году это количество составляло почти 2,2 тыс. фактов.

За нарушение порядка въезда на оккупированные территории составлено 800 админпротоколов. За это правонарушение 310 иностранцам отказано в пересечении государственной границы, а в отношении почти 240 - принято решение о запрете въезда в Украину.

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Крым, Пограничники, ГПСУ, Российские актеры, Аннексия Крыма.
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