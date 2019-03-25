В Одесской области СБУ задержала боевика ИГИЛ

Новости Украины: СБУ задержала в Одесской области участника ИГИЛ, который воевал в Сирии.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на территории Одесской области гражданина одной из стран Средней Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с террористической деятельностью.

"Согласно полученным спецслужбой данным, гражданин… незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований международной террористической организации ИГИЛ. С целью легализации на территории Украины иностранец на основании поддельных документов незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту", - сообщается на сайте СБУ в понедельник.

Сотрудники СБУ разыскали и задержали иностранца во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины. К задержанному применен экстрадиционной арест сроком на 40 суток.