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В Киеве на Троещине в фитнес-клубе умер мужчина

В Киеве на Троещине в фитнес-клубе умер мужчина
22:23 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Информатор Фото из открытых источников

Новости Украины: Сегодня днем в фитнес-клубе Sport Life на просп.Маяковского в Киеве скончался мужчина.

25 марта на Троещине произошел трагический инцидент. На проспекте Владимира Маяковского, 44, в фитнес-клубе  скончался мужчина. На место вызывали врачей, которые по приезду обнаружили, что человек уже мертв. По адресу вызвали полицию и следственно-оперативную группу.

Смерть наступила около 14:00. Об этом сообщает Информатор.

По словам полицейских, мужчина был посетителем фитнес-центра. Смерть наступила непосредственно в одном из помещений фитнес-клуба, предварительно он подскользнулся в бассейне. Однако это информацию пока не подтвердили.

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Вход в здание Дворца спорта закрыли, а людей вывели. Персонал заведения отказывается от комментариев. На место приехали правоохранители, которые устанавливают личность умершего и детали инцидента.

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Киев, Троещина, Смерть, Происшествие.
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