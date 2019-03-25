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В Киеве планируют провести капитальный ремонт станции метро "Шулявская"

В Киеве планируют провести капитальный ремонт станции метро "Шулявская"
22:52 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Prozorro Фото из открытых источников

Новости Украины: Киевский метрополитен объявил тендер на капитальный ремонт станции метро "Шулявская".

В Киевском метрополитене решили отремонтировать станцию метро "Шулявская". Ремонт станции обойдется почти в 20 млн гривен. Об этом сообщается в системе электронных торгов Prozorro.

В аукционе 25 марта приняли участие "Киевметрострой" и "Энергодарстроймеханизация" с предложениями 19 млн 402 тыс. грн и 19 млн 452 тыс. грн. Победитель пока неизвестен.

На станции метро планируют сделать доступ для маломобильных людей, а также заменить навигацию, электронные часы и буквы с названием станции на путевых стенах.

Станцию "Шулявская", открытую в 1963 году, также оборудуют дополнительными турникетами для колясок.

В Киеве продолжаются ремонтные работы на мосту через Русановский пролив

Работы будут проводить в ночное время, они должны завершиться до 30 августа 2019 года.

Напомним, в этом году Киевский метрополитен планирует провести ремонт 12 станций метро. Станцию метро "Святошин" еще в прошлом году закрыли на ремонт. Ремонтные работы по восточному вестибюлю уже закончили, 23 марта Киевский метрополитен начал ремонт в западном вестибюле. На сайте Киевского городского совета сообщили о намерение приобрести для Киевского метрополитена до 50 вагонов.

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Киев, Ремонт, Метро, Метро Шулявская.
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