Военные уничтожили позицию оккупантов на Донбассе (Видео)

Украинские военные устроили новый разгром русским оккупационным войскам на Донбассе. Бойцы метким выстрелом уничтожили позицию и одного пророссийского боевика. Видео в сети обнародовал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц". Как видно на записи, военные нанесли удар по пулеметной точке оккупантов, расположенной вблизи населенного пункта. Во время операции им также удалось ликвидировать пулеметчика боевиков, который находился на позиции. "В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком", – написал он. Украинские бойцы ликвидировали позицию оккупантов на Донбассе: видео Когда и где именно было осуществлено уничтожение, офицер не уточнил.