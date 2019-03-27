СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы

Новости Украины: Военные самолеты США провели разведывательные полеты неподалеку от Крыма.

Два военных самолета США осуществили разведывательные полеты неподалеку от Крыма и Молдовы.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

"Сегодня днем сразу два военные самолета Соединенных Штатов Америки осуществляли патрулирование вдоль побережья оккупированного Крымского полуострова, а также оккупированной части Молдовы и пограничной со странами Балтии территории России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самолетом Beech MC-12W Liberty был осуществлен мониторинг вдоль границы с Молдовой, которую контролирует подконтрольная России "Приднестровская-Молдавская Республика".

"Beech MC-12W Liberty начал свой полет с авиабазы США в Констанце и в 15:30 завершил задание и начал возвращение в пункт базирования", - сообщает Украинский милитарный портал.

В свою очередь, вблизи побережья оккупированного Россией Крымского полуострова сегодня летали сразу два самолета – самолет разведчик ВВС США Boeing RC-135V и противолодочный ВМФ США Boeing P-8A Poseidon.