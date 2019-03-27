В украинском порту обнаружили российские ракеты

Новости Украины: Во время проверки в одном из украинских морпортов обнаружили 36 зенитных ракет в составе российского комплекса С-125 "Почора".

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что россияне из Украины незаконно пытались вывезли 36 зенитных ракет "земля-воздух" 5B27Д, которые входят в состав ракетного комплекса С-125 "Печора".

"В период с 2007 года по нынешнее время служебные лица "Рособоронэкспорта" из Российской Федерации по предварительному сговору со служебными лицами предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывоопасных веществ, а именно 36 зенитных ракет "земля-воздух" 5B27Д, которые входят в состав ракетного комплекса С-125 "Печора" в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием", - заявил генпрокурор на заседании Кабмина в среду в Киеве.

Он сообщил, что в январе 2019 года было возбуждено уголовное производство.

По словам генпрокурора, представители Российской Федерации в 2007 году пытались по поддельным документам передать якобы в Эритрею, а возможно и в другие страны после определенных манипуляций с документацией для того, чтобы подорвать имидж Украины современнейший ракетный комплекс Российской Федерации.

"В ходе уголовного производства мы смогли сделать все для того, чтобы оружие страны-агрессора было передано нашим Вооруженным силам", - сказал Ю.Луценко.

"Предлагаю сегодня принять распоряжение и передать вооружение страны-агрессора нашим доблестным Вооруженным силам, чтобы все 36 ракет современного комплекса защищали наше мирное небо", - сказал Ю.Луценко.

В свою очередь главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что ракетный комплекс был выявлен во время инвентаризации мест хранения, которую проводит Военная прокуратура и СБУ, на предмет наличия неучтенного военного оборудования или имущества двойного назначения.

Он отметил, что данное оборудование не стояло на учете и было найдено в одном из морских портов Украины.

"Ракеты ракетно-зенитного комплекса С-125 в полной комплектации, ракеты класса "земля-воздух" имеют дальность 18 км и 18 км высоты поражения цели", - сказал главный военный прокурор.

Он предложил правительству принять решение о передаче в ВСУ данное имущество, боеприпасы и ракетный комплекс "на основе ареста следственного судьи" как предметов нарушения таможенных правил.

По его словам, если правительство примет данное распоряжение, то Вооруженные силы Украины в ближайшую неделю получит современный ракетный комплекс "в составе целого дивизиона", который готов для использования ракеты российского комплекса "Печоры".

Позже Ю.Луценко добавил в Фейсбуке: "По материалам контрразведки СБУ Главная военная прокуратура выявила 36 зенитных ракет "земля-воздух" 5В27Д, которые входят в состав зенитного-ракетного комплекса С-125 «Печора», в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием. Эти ракеты еще в 2007 году должностные лица «Рособоронэкспорта» РФ по предварительному сговору с должностными лицами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины пробовали незаконно переместить в страны находилась под санкциями СБ ООН. Слаженная работа СБУ и ГПУ позволила сегодня Кабинета министров Украины передать ракеты для нужд ВСУ".