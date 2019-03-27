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Запорожский суд оправдал журналиста, который работал на "ДНР"

Запорожский суд оправдал журналиста, который работал на "ДНР"
19:15 Ср, 27 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Запорожский суд оправдал местного журналиста Павла Волкова, работавшего на террористов в так называемом "комитете социальных коммуникаций ДНР".

В Запорожье суд вынес оправдательный приговор местному журналисту Павлу Волкову, который на протяжении двух лет работал на террористов в так называемом "комитете социальных коммуникаций ДНР".

Оправдательный приговор Волкову сегодня, 27 марта, вынес Шевченковский районный суд Запорожья. Волкова задержали сотрудники СБУ в сентябре 2017 года по подозрению посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как установило следствие, он получал от представителей боевиков "ДНР", а также российских спецслужб деньги на финансирование сайта для агитации за так называемый "русский мир". Кроме того, по версии следствия, в период 2014-2016 года Волков работал в "комитете социальных коммуникаций ДНР". Также он был активным участником антимайдана, издал книгу "Исповедь титушки. Мы отстояли Запорожье".

Запорожский суд оправдал журналиста, который работал на "ДНР"

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В октябре 2018 года – спустя почти год после ареста – суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Волков обвинялся по ст. 110 УК "Посягательство на территориальную целостность Украины по предварительному сговору группой лиц" и ст. 258-3 УК "Пособничество террористам". Суд не нашел в действиях Волкова состава преступления и оправдал его по всем статьям.

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Суд, Запорожье, Журналист, ДНР, Павел Волков.
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