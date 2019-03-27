Националисты в Виннице устроили дебош на встрече с Порошенко

Новости Украины: В Виннице полицейские задержали трех нарушителей общественного порядка на встрече с кандидатом Порошенко.

В Виннице колонна "Национального корпуса" и "Национальных дружин" пытается прорваться через кордон правоохранителей к месту встречи кандидата в Президенты Украины Петра Порошенко с избирателями.

Об этом сообщает корреспондент.

Колонна движется по улице Хмельницкое шоссе. Дорогу ей преградили правоохранители и автомобили спецподразделения патрульной полиции ТОР. Протестующие бросают в правоохранителей файеры. Перед этим они пытались войти в кордон полиции по тротуару, но их попыткам помешали правоохранители.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Винниччины, на участие в сегодняшней встрече Порошенко с избирателями заявлено около 15 тысяч человек. Место проведения встречи - площадь Василия Стуса - взято под усиленную охрану, на месте работают несколько сотрудников полиции, которые обеспечивают общественный порядок и безопасность участников массового собрания.

Позже полиция сообщила что Виннице задержаны три человека, которые во время акции применили против полицейских пиротехнические средства и камни.

«Сегодня, 27 марта, во время проведения массовых мероприятий полиция задержала трех человек, которые применили к полицейским газ раздражающего действия, пиротехнические средства, бросали в правооохранителей камнями», - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленники доставлены в отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка.

Как сообщается на официальном сайте партии «Национальный корпус», сегодня в Виннице на митинге с участием президента Украины Петра Порошенко правоохранители избили и задержали их представителей, а также активистов организации «Национальные дружины».

Отмечается, что члены этих организаций пришли на акцию, чтобы лишний раз спросить, когда привлекут к ответственности лиц, виновных в хищении армии.

«Наших представителей силовики пытались заблокировать в 500 метрах от сцены. В дальнейшем силовики спровоцировали столкновения, применив слезоточивый газ, они жестоко избили наших побратимов. Удары наносились по голове, что запрещено законом, после чего ребят задержали», - говорится в сообщении.