Новости Украины: По результатам обыска в Крыму начался "суд" над задержанными крымскими татарами: Денисова сообщает о первых арестованных.

В Киевском районном суде города Симферополь начались судебные заседания по избранию меры пресечения задержанным в среду крымским татарам и двоих уже арестовали до 15 мая, сообщает уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

"Есть уже первые решения так называемого суда: Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова арестовали до 15 мая 2019 года", - написала Л. Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

В связи с этим украинский омбудсмен отметила: "РФ продолжает издеваться над гражданами Украины, крымскими татарами, и устраивать показательные судилища".

Как сообщалось, в среду российские силовики в Симферополе (оккупированный полуостров Крым) проводили обыски в домах крымских татар. ФСБ сообщала о задержании 20 человек.

Напоминаем, что в Евросоюзе осудили проведение ФСБ обысков и арестов у крымских татар в аннексированном Крыму.