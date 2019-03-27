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Кропивницкий всколыхнули два мощных взрыва (Фото, Видео)

Кропивницкий всколыхнули два мощных взрыва (Фото, Видео)
21:49 Ср, 27 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: gre4ka.info

Новости Украины: В Кропивницком произошли взрывы на газовой заправке, спасатели сообщают о пострадавших.

В Кропивницком сегодня вечером произошло несколько взрывов. Горит, по словам очевидцев, газовая заправка на ул. Киевской.

Об этом сообщает местный информационный портал "Гречка".

"Сегодня, 27 марта, около 20.00 в Кропивницком произошло четыре взрыва, которые слышали в нескольких районах города. Жители микрорайона Ковалевки сообщают, что после взрывов начался пожар в районе улицы Киевской", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам информпортала в пресс-службе ГСЧС области, в настоящее время информация уточняется, и они не могут комментировать ситуацию.

В соцсетях горожане пишут, что взрыв произошел на газовой заправке на улице Киевской, рядом с которым находится автостоянка. В соседних домах взрывной волной выбило окна.

Как сообщил в Facebook пользователь Иван Полищук, который разместил видео пожара, пламя видно даже в центре города. На месте события находятся несколько машин скорой помощи и спасатели.

 По предварительным данным, на улице Киевской взорвалась 1 цистерна с газом, однако было слышно до 5 взрывов, сообщает телеканал "24".

"О взрыве в Кропивницком активно пишут в соцсетях жители города. В некоторых домах и школе №20 взрывной волной выбило окна. Некоторые микрорайоны города остались без света. Также возникают проблемы с мобильной связью" – говорится в сообщении, на официальном сайте "24" телеканала в среду вечером.

Позже спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар на территории автостоянки в Кропивницком, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 марта в 20:07 в пгт. Кропивницкий по ул. Киевской на территории автостоянки возник пожар. По состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв." – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду вечером.

По предварительной информации пострадали трое людей.

"В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу" – отметили в ГСЧС.

Позже в Кропивницком спасатели локализовали пожар на территории автостоянки, два человека госпитализированы.

«По состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны-заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв. м», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва емкости с газом, предварительно, травмированы два человека, которые госпитализированы в больницу.

К тушению пожара привлечены 60 человек и 15 ед. техники ГСЧС.

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Украина, Взрыв, ГСЧС, Кропивницкий, Взрыв в Кропивницком.
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