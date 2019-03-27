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В Одесский порт прибудут два военных фрегата НАТО

В Одесский порт прибудут два военных фрегата НАТО
23:44 Ср, 27 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: После патрулирования в Черном море, в Одессу зайдут два корабля НАТО.

Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут 1 апреля в Одесский морской порт с очередным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Канады в Украине, пригласив одесситов на экскурсии.

"Фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирование в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток", - говорится сообщении.

Во время пребывания в Одессе командиры кораблей проведут встречи с военными ВСУ, в том числе ВМС Украины и представителями местной власти, а также будут принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.

Стоит отметить, что 26 марта в Черном море завершили тренировки типа "PASSEX" тральщик "Каприкорн" ВМС Французской Республики и ракетный катер "Прилуки" ВМС ВС Украины, во время которых военные моряки отработали взаимодействие в составе отряда кораблей и совместные противоминные действия. Во время морских маневров основное внимание уделялось повышению совместимости, отработке взаимодействия в составе отряда кораблей, а также осуществлению совместных противоминных действий.

По словам первого заместителя командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, украинские военные моряки уже длительное время используют различные методы введения стандартов НАТО во время подготовки экипажей кораблей и катеров. Поэтому отработка совместных тренировочных действий с иностранными кораблями на практике позволит достичь оперативной и технической совместимости с флотами стран-членов Североатлантического Альянса.

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Одесса, НАТО, Канада, Порт, Фрегат.
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