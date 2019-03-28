Сутки на Донбассе: боевики на 13 раз открывали огонь

Новости Украины: Боевики на Донбассе 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Боевики незаконных вооруженных формирований 13 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 марта противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом 10 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, и потратив 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм….. Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников пять раз: из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Опытное; дважды - из гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово; со станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Чермалык; из крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты: Крымское, Луганск, Новоолександровка, Новолуганское, Светлодарск.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, один боевик НВФ уничтожен и двое получили ранения.