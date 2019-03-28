В Киеве на скользкой дороге столкнулись 20 авто: перекрыли Бориспольскую трассу

Новости Украины: На Бориспольской трассе в сторону Киева произошла массовая авария.

В ночь на 28 марта на Бориспольской трассе в сторону Киева произошла массовая авария: за небольшой промежуток времени столкнулись более 20 автомобилей.

Причиной массового столкновения стал сильный гололед, сообщает Информатор.

Пострадали как легковушки, так и грузовые автомобили. На небольшом участке трассы машины были разбросаны фактически по всей дороге. Несколько автомобилей улетели в отбойник.

Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили трассу и не пропускали машины, едущие по Бориспольской трассе в сторону Киева. Дорога была перекрыта от улицы Бориспольской до станции метро Бориспольская.

Точное число пострадавших в аварии машин неизвестно, поскольку многие водители уезжали своим ходом. Однако, по словам полиции, в аварии на этом участке попали более двадцати автомобилей.

В результате столь ДТП никто не пострадал.