Во Львовской области "заминировали" площадь, где должен выступить президент

Новости Украины: Перед визитом Порошенко в Стрые Львовской области сообщили о минировании вокзала, горсовета и центральной площади.

В городе Стрый во Львовской области в настоящее время проводится комплекс оперативных и розыскных мероприятий с целью проверки анонимного сообщения о заминировании Майдана Незалежности, железнодорожного вокзала и городского совета.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Стрыйский отдел полиции сегодня, 28 марта, в 9.30 поступило анонимное сообщение о том, что в райцентре заминированы железнодорожный вокзал, городской совет и майдан Незалежности.

По указанным адресам работают следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб. Из помещений эвакуированы люди. Правоохранители обследуют здания и прилегающие территории. Полицейские устанавливают личность анонима, сообщившего о заминировании.

Как сообщили в Стрыйской РГА, 28 марта в городе Стрый во Львовской области, возле памятника "Будителям" состоится встреча с Петром Порошенко. "Приглашаем на встречу с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоится 28 марта в г. Стрый на майдане Незалежности, возле памятника Будителям.

Начало в 15.00. В программе встречи выступление рок-группы KOZAK SYSTEM", - говорится в сообщении Стрыйской РГА. По информации пресс-службы Львовской ОГА, Порошенко в городе Стрый в программе рабочей поездки посетит ООО "Дискавери" - завод по разработке, бурению и обслуживанию нефтегазовых скважин. По сообщению местных СМИ, Порошенко 28 марта также посетит города Дрогобыч и Львов, где планирует выступить на вече.