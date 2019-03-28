Скачать
Четверг, 28.03.2019
В Украине разработали электромагнитное оружие
В Украине разработали электромагнитное оружие
Отключений не будет: водоканалы продолжат работать после 1 апреля
Кабмин обещает не отключать воду 5 миллионам украинцев
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта

Во Львовской области "заминировали" площадь, где должен выступить президент

Во Львовской области "заминировали" площадь, где должен выступить президент
12:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: rv.npu.gov.ua

Новости Украины: Перед визитом Порошенко в Стрые Львовской области сообщили о минировании вокзала, горсовета и центральной площади.

В городе Стрый во Львовской области в настоящее время проводится комплекс оперативных и розыскных мероприятий с целью проверки анонимного сообщения о заминировании Майдана Незалежности, железнодорожного вокзала и городского совета.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Стрыйский отдел полиции сегодня, 28 марта, в 9.30 поступило анонимное сообщение о том, что в райцентре заминированы железнодорожный вокзал, городской совет и майдан Незалежности.

По указанным адресам работают следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб. Из помещений эвакуированы люди. Правоохранители обследуют здания и прилегающие территории. Полицейские устанавливают личность анонима, сообщившего о заминировании.

Как сообщили в Стрыйской РГА, 28 марта в городе Стрый во Львовской области, возле памятника "Будителям" состоится встреча с Петром Порошенко. "Приглашаем на встречу с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоится 28 марта в г. Стрый на майдане Незалежности, возле памятника Будителям.

Полиция круглосуточно будет охранять избирательные участки

Начало в 15.00. В программе встречи выступление рок-группы KOZAK SYSTEM", - говорится в сообщении Стрыйской РГА. По информации пресс-службы Львовской ОГА, Порошенко в городе Стрый в программе рабочей поездки посетит ООО "Дискавери" - завод по разработке, бурению и обслуживанию нефтегазовых скважин. По сообщению местных СМИ, Порошенко 28 марта также посетит города Дрогобыч и Львов, где планирует выступить на вече.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Минирование, Петр Порошенко, Визит Порошенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра
03 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта
05 В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
Евросоюз запретил одноразовый пластик
Евросоюз запретил одноразовый пластик
В марте украинским военным повысили зарплаты: кому и на сколько
В марте украинским военным повысили зарплаты
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип &quot;Пливе човен&quot;
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип "Пливе човен"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь