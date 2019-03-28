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Четверг, 28.03.2019

Военные точным ударом уничтожили блиндаж террористов на Донбассе (Видео)

Украинские военные точным прицельным ударом уничтожили блиндаж террористов на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" и опубликовал соответствующее видео. Он рассказал, что силы ООС нанесли удар в ответ на обстрелы противника. "Воины Объединенных сил батальона "Азов" из состава 30 отдельной механизированной бригады искусно и профессионально уничтожили блиндаж с боевиками из состава 3-го мотострелкового батальона 3-ей мотострелковой бригады российско-оккупационных войск", – отметил он. Офицер ВСУ добавил, что, по данным разведки, потери противника составили четыре человека.
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Донбасс, Видео, ВСУ, Оккупанты.
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