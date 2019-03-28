Избил и пытался сжечь пенсионерку: на Одесчине судят заключенного

Новости Украины: Заключенный исправительного центра на Одесчине отомстил пенсионерке за ее жалобу об ограблении.

Осужденный за разбой мужчина в Одесской области после ограбления и избиения местной пенсионерки пытался ее заживо сжечь.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел в селе Армашевка Ширяевского района. Мужчина 1988 года осенью 2018 года был осужден за разбой и находился в Ширяевском исправительном центре №111 Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

Режим учреждения позволяет некоторым заключенными при соблюдении условий свободно перемещаться по территории населенного пункта, чем и воспользовался злоумышленник. Ширяевский исправительный центр получил статус колонии-поселения, осужденные живут в общежитиях и могут свободно передвигаться по территории.

Отмечается, что заключенный ранее ограбил пенсионерку на 500 грн, из-за чего она пожаловалась в исправительный центр, а уже на следующий день мужчина 1988 года, ворвавшись домой к женщине, сильно избил ее и поджог дом.

Пенсионерка сумела доползти до выхода из горящего помещения и позвать на помощь. Ее госпитализировали в местную районную больницу с травмами средней тяжести.

В полиции затруднились ответить, когда произошло преступление, но назвали дату избрания подозреваемому меры пресечения — 28 марта. По факту случившегося открыто два уголовных дела по ст.194 и ст.115.