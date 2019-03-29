В Донецкой области насчитывается 785 бомбоубежищ

Новости Украины: Донецкая ОГА: В Донецкой области находится 785 бомбоубежищ.

На Донетчине находится 785 бомбоубежищ и противорадиационных укрытий, и сейчас продолжается материально-техническое наполнение этих оборонительных сооружений. Об этом 28 марта отмечалось на коллегии Донецкой облгосадминистрации, сообщили в пресс-службе ОГА.

"Начальник управления организации мероприятий гражданской защиты ГУ ГСЧС в Донецкой области Виктор Витовецкий сообщил, что на данный момент на специализированном учете находятся 785 бомбоубежищ и противорадиационных укрытий ... Он отметил, что в области продолжается материально-техническое наполнение оборонительных сооружений", - говорится в сообщении.

По словам Витовецкого, наибольшее внимание в регионе уделяется населенным пунктам, расположенным возле линии разграничения. "Сейчас речь идет о капитальных оборонительных сооружениях. Мы продолжаем развивать сеть временных укрытий и бомбоубежищ. Сейчас лучшая ситуация с количеством, укомплектованием и соответствием требованиям в городах Авдеевка, Дружковка, Покровск, Лиман, Мариуполь и Славянск", - подчеркнул он.