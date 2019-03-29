В Одессе появились памятники Трампу и Ким Чен Ыну

Новости Украины: В Одессе прошло открытие шуточных памятников президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, фигуры сделаны из гипса.

В Одессе на Александровском проспекте появились шуточные памятники президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Как сообщает местное издание "Думская", бюсты Трампа и Ким Чен Ына установили на гранитных тумбах возле гимназии №1. Автор памятников, художник Вадим "Bondero" Бондаренко, фигуры сделаны из гипса и покрашены в "классический тоталитарный соцреалистический цвет".

Отмечается, что на Александровском они простояли два часа, после чего их отправили в Музей современного искусства на Леонтовича, откуда летом они поедут на выставку в Майами.

По словам художника, сначала была арт-инсталляция в виде нарисованного бюста Трампа, а когда стало понятно, что интерес людей увеличился, решили сделать настоящие бюсты Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Сообщается, что бюсты стоят друг напротив друга, что символизируют переговоры между этими лидерами.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония открытия памятника читателю состоялась в пятницу, 22 марта, напротив здания Одесской национальной научной библиотеки, которая отмечает в этом году 190-летие от основания. Автор скульптурного памятника - художник Михаил Рева. "Идея создания этой скульптуры, символизирующей жажду познания, возникла во время моего пребывания на конференции в Сорбонне. Поэтому надпись на развернутой странице верхней из 37 книг, которые держит в руках читатель, говорит "Infinitum", что в переводе с латинского означает "бесконечность".