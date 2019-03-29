Кандидат П. подкупал избирателей в центре Черкасс (Фото, Видео)

Новости Украины: В Черкассах полиция зафиксировала массовый подкуп избирателей одним из кандидатов в президенты.

Сотрудники Национальной полиции в Черкассах зафиксировали факт подкупа избирателей представителями одного из кандидатов в президенты, сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что сотрудникам полиции в пятницу поступило сообщение о подкупе избирателей в одном из офисов в центре Черкасс в пользу одного из кандидатов в президенты. По прибытию патруля полиции по указанному адресу, была обнаружена группа людей, стоявших в очереди к одному из зданий.

Правоохранители отмечают, что в здании, по предварительной информации, раздавали деньги за обязательство проголосовать 31 марта за конкретного кандидата П.. В помещении полицейскими были обнаружены компьютерная техника и коробки с деньгами на столах.

Следственно-оперативная группа после тщательного обзора помещения выявила крупные денежные средства, в основном номиналом по 500 грн, а также документацию с данными граждан, напротив фамилий которых в списках значились суммы денежных средств от 2 до 4,5 тыс. грн.

В помещение проводятся следственные действия, изъятие доказательств, опрос граждан, которые находились в помещении и возле него. Полицейские обещают дать правовую квалификацию событию в ближайшее время.