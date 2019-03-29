В Черноморске взорвался бункер с зерном: пострадал сварщик

Новости Украины: Один мужчина пострадал во время взрыва хранилища зерна в морском порту города Черноморск.

В Черноморском морском порту Одесской области взорвалась емкость для хранения зерна, в результате чего в местную больницу был госпитализирован мужчина с ожогами, сообщает полиция Одесской области.

Согласно информации правоохранителей, взрыв и воспламенение силосной емкости для хранения зерна произошел в процессе загрузки зерновыми культурами. Сварщик, проводивший неподалеку работы, получил сильные ожоги. Основной версией взрыва считается накопление емкости мелкодисперсной зерновой пыли.

На месте случившегося ведется работа следственно-оперативной группы Черноморского отделения полиции и местными спасателями. Инциденту в ближайшее время будет дана надлежащая правовая квалификация.

Напомним, на Харьковщине работника элеватора после длительного падения засыпало зерном.