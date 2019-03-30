Пытали и убили: в селе Фонтанка нашли труп бизнесмена

Новости Украины: В пригороде Одессы в селе Фонтанка в собственном особняке убит местный бизнесмен.

Сегодня в пригороде Одессы в собственном особняке обнаружен убитый хозяин, мужчину пытали.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, 62-летний мужчина обнаружен в своем частном доме в селе Фонтанка Лиманского района.

На теле мужчины видны следы пыток.

На месте происшествия работают криминалисты, следователи, оперативники, кинологи со служебными собаками и судмедэксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству.

На месте ЧП также находится руководитель регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Представитель главка сообщил, что семья убитого занимается бизнесом, связанным с антиквариатом. Супруга мужчины в момент нападения была в отъезде. По предварительным данным, из жилища пропали деньги и ценные вещи.

Представитель главка сообщил, что семья убитого занимается бизнесом, связанным с антиквариатом. Супруга мужчины в момент нападения была в отъезде. По предварительным данным, из жилища пропали деньги и ценные вещи.