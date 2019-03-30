Оккупанты открыли огонь по Авдеевке, есть раненый

Новости Украины: На Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел, в результате которого украинский военнослужащий получил ранение.

На Донбассе с начала суток зафиксирован один вражеский обстрел со стороны российско-оккупационных войск, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

"С начала этих суток по состоянию на 12:00 дня в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксирован пока один вражеский обстрел со стороны российско-оккупационных войск. Так, в 10.20 противник открыл огонь в сторону наших военных на подступах к Авдеевке", - отметил спикер.

По его словам, обстрел велся со стороны населенного пункта Спартак и длился около 20 минут.

"По предварительной информации, с начала этих суток один украинский военнослужащий получил ранение", - добавил Мотузяник.

При этом он подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем подразделений Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, 29 марта ситуация в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась: оккупанты 19 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив шестерых оккупантов. Также были ликвидированы ЗРК противника "ОСА" и станция радиоэлектронной борьбы.