Предназначался для ЕС: СБУ изъяла героин почти на €10 млн

Новости Украины: СБУ совместно с коллегами из Румынии и Германии ликвидировала международный канал контрабанды героина в Европу.

Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Румынии и Германии провела спецоперацию по разоблачению и ликвидации мощного международного канала контрабанды героина в Европейский Союз.

Как сообщает пресс-центр СБУ, информация о канале контрабанды героина в европейские страны транзитом через территорию Украины была получена в рамках международного взаимодействия.

Один из активных участников группировки планировал переместить оптовую партию героина с обустроенных в приграничных районах «транзитных баз» в Европу.

Правоохранители задержали наркокурьера на Закарпатье накануне его отъезда в ЕС.

Отмечается, что во время санкционированных обысков по местам временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более 120 килограммов героина стоимостью по ценам «черного рынка» почти 10 млн евро.

По данным СБУ, спецоперация стала очередным этапом обезвреживания транснационального наркотрафика, организованного уроженцами одной из стран Юго-Западной Азии.

Ранее сотрудники пограничной полиции Румынии обнаружили в заброшенной моторной лодке в дельте Дуная более 800 кг кокаина, стоимость которого оценивается в 350 млн евро.

Как сообщалось, работники ГПУ и СБУ разоблачили разветвленную организацию торговцев наркотиками, которая насчитывала до тысячи участников.