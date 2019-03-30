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Оперативники выдворили из Украины "Валеру Кутаисского"

Оперативники выдворили из Украины "Валеру Кутаисского"
15:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Киевские оперативники задержали «вора в законе», который пытался влиять на криминогенную ситуацию в Украине.

Правоохранители выдворили из Украины «вора в законе» по прозвищу «Валера Кутаисский», который пытался влиять на криминогенную ситуацию в государстве.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, сотрудники управления уголовного розыска столичной полиции совместно с коллегами из Харьковской области задержали 40-летнего «вора в законе» с уголовным прозвищем «Валера Кутаисский».

Мужчина прибыл на территорию Украины из Российской Федерации, но вне пункта государственной границы - вероятно, со стороны оккупированной территории с поддельными документами, после чего приехал в Харьков.

По информации начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, известно, что вора «короновали» в 2002 году в Москве, он имеет несколько судимостей за тяжкие преступления (наказание отбывал в местах лишения свободы в Грузии).

«В Украине «Валера Кутаисский» намеревался дестабилизировать ситуацию в регионах. Также в его планы входило установить и расширять свое влияние на криминальные процессы, а именно сплачивать и контролировать деятельность «барсеточников». Кроме того, «вор в законе» собирался заниматься организацией, проведением и непосредственно участвовать в так называемых «сходках» для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния», - сообщил начальник управления столичной полиции.

Полицейские совместно с сотрудниками миграционной службы выдворили «Валеру Кутаисского» за пределы Украины и запретили въезд на 5 лет.

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Харьковская область, Полиция, Вор в законе, Валера Кутаисский.
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