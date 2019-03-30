"Евробляха" в Одессе сбила трех бойцов Нацгвардии: один погиб

Новости Украины: В Одессе водитель "Опеля" на еврономерах сбил нацгвардейцев, есть погибший и раненые.

В Одессе автомобиль на еврономерах сбил трех работников Нацгвардии - один из них погиб, двое попали в больницу.

Об этом сообщил в субботу руководитель Нацполиции Сергей Князев.

"Одесса. "Опель" на евробляхах несколько минут назад сбивает трех гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование. Один нацгвардеец погиб на месте, двое -госпитализированы", - написал он в Twitter.

Одеса.«Опель» на євробляхах декілька хвилин тому збиває трьох гвардійців, які напередодні виборів заступили на патрулювання. Один нацгвардієць загинув на місці, двоє —госпіталізовані. В «Опелі» троє травмованих. Водія затримано. Співчуття родині загиблого. Одужання постраждалим. pic.twitter.com/VEqscQShT7 — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 30 марта 2019 г.

По словам Князева, в "Опеле" трое травмированных, водитель задержан.