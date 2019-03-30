Минздрав пока не нашел связи смерти младенца с вакцинацией

Новости Украины: В Минздраве заверяют, что связь между вакцинацией и сегодняшней смертью ребенка в Ровненской области не установлена.

В Центре общественного здоровья Минздрава уверяют, что связь между вакцинацией и смертью 6-месячного ребенка в Ровненской области не установлена.

Как сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава Украины, причина внезапной смерти ребенка исследуется, пока связи с вакцинацией не установлено.

«29 марта в 16.14 Костопольской подстанцией экстренной (скорой) медицинской помощи был принят вызов к 6-месячному ребенку. Бригада ЭМП за 11 минут, в 16.25, прибыла на место, но к тому времени ребенок уже не имел признаков жизни», - отмечается в сообщении.

Коммунальным предприятием ”Областное бюро судебно-медицинской экспертизы” Ровненского областного совета проведено вскрытие и установлена предварительная причина смерти ребенка: внезапная смерть с признаками дыхательной недостаточности и отек мозга. Сейчас продолжаются лабораторные исследования с целью установления окончательной причины. Медики сотрудничают с органами следствия для установления причины смерти ребенка, уверяют в центре.

Также сообщается, что в тот же день ранее в Костопольской амбулатории общей практики семейной медицины (АОПСМ) в кабинете прививок с письменного согласия родителей и после осмотра врача эта ребенок получил две прививки инактивированными (неживыми) вакцинами. Время вакцинации - 14.00. Ребенок получил вторую дозу против гепатита В (первую дозу вакцины против гепатита В и БЦЖ ребенок получил в роддоме согласно календарю прививок - состояние после прививок было удовлетворительным). Вторая прививка было против полиомиелита вакциной ИПВ.

«Пока не установлено связи между вакцинацией и смертью ребенка», - отметили в Центре общественного здоровья.

Кроме того, отмечается, что в тот же день прививки против полиомиелита из того же 10-дозового флакона были проведены еще восьми детям. Состояние всех детей удовлетворительное.

«Все дети перед прививками и после осмотрены врачом. Холодовая цепь хранения вакцин в этом кабинете прививок должным образом соблюдается», - заверяют в центре.