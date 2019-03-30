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Смертельное ДТП в Одессе: Стало известно имя погибшего нацгвардейца

Смертельное ДТП в Одессе: Стало известно имя погибшего нацгвардейца
23:15 Сб, 30 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины: В полиции назвали имя погибшего в ДТП нацгвардейца - ему было 22 года.

В полиции назвали имя погибшего в ДТП в Одессе нацгвардейца. Ему было всего 22 года.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в Суворовском районе города в ДТП иномарка совершила наезд на пеший патруль правоохранителей.

В частности, трое военнослужащих Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины несли службу по охране общественного порядка.

Один из них – Виталий Флоря, 1996 года рождения, - погиб на месте. Еще двое получили тяжелые травмы.

В полиции рассказали подробности ДТП с нацгвардейцами в Одессе

Как сообщалось ранее, сегодня вечером в Суворовском районе Одессы в результате ДТП погиб военнослужащий, еще пять человек госпитализировано. В частности, на пересечении улицы Кишиневской и проспекта Добровольского столкнулись автомобили Opel Omega и Mercedes.

На месте погиб один военнослужащий, пять человек - двое нацгвардейцев и трое гражданских - травмированы. Также в полиции заявили о задержании водителя-нарушителя.

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Одесса, ДТП, Нацгвардия.
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