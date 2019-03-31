В международном аэропорту "Борисполь" заработал терминал F

Новости Украины: Международный аэропорт "Борисполь" 31 марта ввел в эксплуатацию терминал F в тестовом режиме, уже оформлен один авиарейс на прилет и пять – на вылет.

Международный аэропорт "Борисполь" сегодня начал эксплуатацию терминала F в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Уже с начала функционирования терминала F пограничниками Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформлен один авиарейс на прилет и пять – на вылет, кроме того охранники границы обеспечили надлежащее оформление 200 граждан, которые прибыли в Украину, и 720 граждан, которые уже выбыли из нее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом для пограничного оформления в обновленном терминале привлечено 44 военнослужащего ГПСУ. До конца дня ожидается оформление 27 рейсов и почти 5 тысяч пассажиров. На это время терминал F в рамках пограничных процедур работает в штатном режиме.

Напомним, "Укрзализныця" торжественно запустила в первый рейс новый поезд категории "ночной экспресс" №9/10 Киев-Мариуполь. Поезд отправился в 19.03 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала в столице. Поезд отправляется в первый рейс заполненным на 100%, а продолжительность рейса - менее 15 часов.